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La emergencia evitable

“Una respuesta integral debe atender tanto a quienes sufren el desastre como a quienes ya dependen del sistema de salud para sobrevivir”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    Eduardo Payet
    Por

    Presidente de la Fundación Hipólito Unanue

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Para una persona que recibe hemodiálisis tres veces por semana, una inundación puede significar la interrupción de este tratamiento indispensable para seguir viviendo. Lo mismo ocurre con un paciente oncológico que necesita continuar con sus sesiones de quimioterapia o radioterapia, o con alguien cuya enfermedad requiere medicamentos y controles periódicos. ¿Qué sucederá con ellos si los hospitales donde se atienden quedan inundados, las carreteras se vuelven intransitables o los servicios dejan de funcionar? Esta es una de las preguntas que el país debería responder antes de que el fenómeno El Niño golpee con mayor intensidad el norte peruano.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.