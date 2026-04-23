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¿Las elecciones? Ja, ja, ja

“La tecnología no hace magia. Hace lo que puede hacer en las condiciones que le damos. Si hay orden, ayuda. Si no, amplifica el desorden con una eficiencia admirable”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Los electores peruanos, sobre todo de Lima, hicieron largas colas en sus locales de votación el 12 de abril. Foto: GEC
    Los electores peruanos, sobre todo de Lima, hicieron largas colas en sus locales de votación el 12 de abril. Foto: GEC

    Cual comedia de enredos, el 12 de abril se nos fue entre malentendidos, mensajes vacíos y una vocación vertiginosa por el error. Y los ciudadanos preguntándonos si la comedia venía con intermedio, para respirar.

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    RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.