León XIV en Cusco y Pucallpa, el surf peruano celebra triunfo, y El Niño amenaza

En el Semáforo de este lunes 16 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el multitudinario reencuentro del Papa León XIV con los fieles de Cusco y Pucallpa durante su visita pastoral. Segundo, la clasificación del equipo peruano de surf a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras el Mundial realizado en Punta Rocas. Finalmente, el impacto del Fenómeno de El Niño en la economía de los hogares peruanos de cara a 2027.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Conmovedor reencuentro de León XIV con Cusco y Pucallpa

El papa León XIV se reencontró ayer domingo con Cusco y Pucallpa, regiones donde años atrás cumplió su servicio pastoral. Cerca de 100 mil personas lo recibieron en Sacsayhuamán, y alrededor de 70 mil creyentes participaron de la misa realizada en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. “Detrás de cada imagen, cada canto y cada símbolo hay una comunidad de corazones que buscan a Dios”, dijo en el penúltimo día de su visita al país, marcado por su resistencia física ante los drásticos cambios de temperatura. Hoy se despide del Perú en Lima.

🟢Tablistas peruanos rumbo a Los Ángeles 2028

El deporte con más campeones mundiales en la historia del Perú lo volvió a hacer. Esta vez fue el triunfo del surf masculino nacional en el ISA World Surfing Games 2026. El equipo que clasificó conquistó el primer lugar por grupos en el Mundial disputado en Punta Rocas. Lucca Mesinas obtuvo la medalla de plata; Miguel Tudela, la de bronce; y Alonso Correa sumó puntos decisivos en rondas previas. Con este resultado, Perú aseguró una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y reafirma, así, el crecimiento de la nueva generación de tablistas.

🔴El Niño amenaza la economía de los hogares en el 2027

La oferta agrícola presionaría al alza los precios de los alimentos durante la primera mitad del 2027, lo que se pronostica en un contexto en que la inflación lleva ocho meses fuera del rango meta. El impacto del fenómeno de El Niño ya se refleja en la campaña de siembra: entre agosto y setiembre, la superficie destinada a los diez principales cultivos transitorios cayó 22% frente al promedio de los últimos cinco años. El escenario amenaza las cosechas, los ingresos rurales y el presupuesto familiar.