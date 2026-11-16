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León XIV en Cusco y Pucallpa, el surf peruano celebra triunfo, y El Niño amenaza

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 16 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: EFE)
    (Foto: EFE)

    En el Semáforo de este lunes 16 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el multitudinario reencuentro del Papa León XIV con los fieles de Cusco y Pucallpa durante su visita pastoral. Segundo, la clasificación del equipo peruano de surf a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras el Mundial realizado en Punta Rocas. Finalmente, el impacto del Fenómeno de El Niño en la economía de los hogares peruanos de cara a 2027.

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