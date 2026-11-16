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Una sociedad que responda

“El 51% de hogares no tienen acceso a servicios públicos. Entonces, es suficiente con la enfermedad o muerte de un familiar, la perdida de trabajo o un desastre natural para perderlo todo. El reto más grande es lograr que esto nos importe a los demás”. 

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)
    (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)
    / LINO CHIPANA

    Por su ubicación geográfica, el Perú es un país con alta exposición y vulnerabilidad frente a eventos climáticos y desastres naturales. Esta vez enfrentaremos un fenómeno de El Niño (FEN) sin la preparación necesaria porque las autoridades locales encargadas de ejecutar las medidas preventivas no cumplieron su tarea. Hasta julio del 2026, cuando el riesgo de un FEN extraordinario era ya conocido, 109 municipalidades mantenían en cero la ejecución de los recursos para prevención. Poco importa si la causa fue incapacidad, desidia o corrupción. Lo relevante es que miles de familias pagarán las consecuencias de un Estado que, una vez más, llegó tarde a cumplir sus obligaciones.

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