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Mucho ruido en pocos meses

“Ante una coyuntura plena de desafíos mayúsculos (el fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad), el país parece contar con un elenco de actores debilitados”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio)
    (Ilustración: El Comercio)

    Los persistentes rumores de cambios en el Gabinete –que comprometen al propio primer ministro Luis Galarreta–, a poco de cumplir tres meses en el poder, generan una inevitable sensación de precariedad que resulta perjudicial para el gobierno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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