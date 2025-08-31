Nicanor privilegiado

La madrugada del 27 de agosto, la fiscalía allanó por segunda vez la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Ese mismo día, Dina Boluarte salió en defensa de su hermano.

Pidió disculpas a las autoridades reunidas en Palacio, “porque más allá de ser presidenta de la República, soy hermana”.

Si bien la frase explicaba las disculpas, revela lo que entiende Dina Boluarte de la función pública. Sabemos, ahora por su propia boca, que su hermano está antes que la presidencia de la República.

Acusó a la fiscalía de “armar muñecos”. “Seguiremos gobernando sin distracciones. Seguiremos avanzando”, dijo, “en consolidar nuestra economía, en consolidar el crecimiento de las familias peruanas y en consolidar la paz y la democracia”.

La economía no está siendo consolidada por el gobierno. El gobierno, al contrario, hace todo lo posible por atentar contra la estabilidad monetaria. El manejo del gasto y el desbalance fiscal se deben al gobierno. Eso atenta contra lo que consigue un Banco Central autónomo.

Es el gobierno el que sigue auxiliando a Petro-Perú con miles de millones de dólares y pago de garantías. Y Dina Boluarte es una defensora de la petrolera estatal.

Sobre consolidar la paz y la democracia, tampoco puede atribuirse mucho este gobierno. Hay que investigar los asesinatos y castigar a los culpables durante las protestas de diciembre de 2022 y enero del 2023.

No es democrático, tampoco, no responder preguntas de la prensa. Mucho menos, usar al Gabinete para que defienda al ciudadano Nicanor Boluarte.

El Consejo de Ministros dijo en un comunicado que “el Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, el cual con estas acciones se pone del lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia, el Estado de derecho y la institucionalidad”.

Han salido a defender a Nicanor los ministros Eduardo Arana (PCM), Raúl Pérez Reyes (MEF), Carlos Malaver (Interior), Daniel Maurate (MTPE), César Sandoval (MTC), Morgan Quero (Minedu).

¿Qué otro ciudadano tiene la posibilidad de que lo defiendan mediáticamente los ministros? ¿A qué otro ciudadano protege el Ejecutivo de esta manera? ¿Son ministros de Estado o abogados de familia?

Para la presidenta, la familia está primero que la presidencia. No dijo que, además, la presidencia y el Ejecutivo se ponen al servicio de la familia.

Contra la democracia y el Estado de derecho está, más bien, este uso vergonzoso del poder para dar privilegios.