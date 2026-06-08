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No tropezar dos veces con la misma piedra

“Ambos saben también que sus fuerzas políticas representadas en el Ejecutivo y en el Congreso tendrán que estar en algún momento más cerca de las necesidades de consenso que de las tentaciones de confrontación”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Conocidos los resultados extraoficiales a boca de urna de la segunda vuelta electoral en el Perú, con una ventaja promedio ajustada del 1,4% de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez (50,7% vs. 49,3%), la sentencia universal de no tropezar dos veces con la misma piedra vale tanto para los dos candidatos presidenciales como para la ONPE y el JNE.

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