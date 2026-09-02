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Prevención: sumando capacidades del privado

“El desafío no es solo enfrentar El Niño. Es demostrar que el Perú puede aprender a prevenir juntos”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    La iniciativa planteada recientemente por los principales gremios empresariales reunidos en Piura merece ser tomada con seriedad: no solo porque el riesgo climático es real, sino porque el tiempo disponible para prevenir sus efectos es cada vez menor.

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