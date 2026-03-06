El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

San Isidro dijo no al cemento: el tráfico que nos roba la vida

“La movilidad en Lima exige transporte masivo moderno, integración entre distritos, coordinación real entre municipalidades y el Gobierno central”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Debemos aspirar a algo más simple y más inteligente: una ciudad más amable y menos agresiva". (Foto: GEC)
    "Debemos aspirar a algo más simple y más inteligente: una ciudad más amable y menos agresiva". (Foto: GEC)

    Cada 5 de febrero, Bogotá le recuerda a América Latina que la movilidad también puede ser una decisión cultural. Cuando el Día sin Carro comenzó, hubo resistencia: calles semivacías, comerciantes temerosos, ciudadanos incrédulos. Se decía que la ciudad colapsaría, que era una medida romántica, simbólica, sin impacto real.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.