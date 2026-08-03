Es sabido que para los nuevos gobiernos el mejor momento para plantear y aprobar reformas es al inicio de su gestión. Y para ello hay que tener las cosas claras y el apoyo de la ciudadanía.

Para lo primero, es necesario haber trabajado las ideas y los proyectos con la debida anticipación, y contar con la información adecuada a fin de que todos los miembros del gobierno tengan el mismo discurso para socializarlo rápidamente y difundir sus beneficios.

Para lo segundo, se hace indispensable tomar la iniciativa en la difusión y en la ‘socialización’, y estar debidamente preparado para el debate en los sectores involucrados, en el sector político y económico, y en los medios de comunicación de todo tipo.

Y esto es lo que parece no haberle ocurrido al gobierno. Se perdió el factor sorpresa, no hubo preparación colectiva, se filtraron las intenciones y proyectos de reformas y acciones, y presidenta y ministros han tenido que salir a hacer un control de daños que los ha puesto a la defensiva y en modo retroceso, según parece, lo que ha sido aprovechado por la oposición para ganar la iniciativa en el debate. Además, los nombramientos de funcionarios no están ayudando, sobre todo en salud.

Desde el otro lado, quienes buscaban la profundización de esas reformas, difundidas no oficialmente, también han salido a criticar al gobierno, justamente por haberse puesto a la defensiva y por haber dado señales de retroceso, cayendo en el populismo, según ellos. A dos fuegos y todo esto en la primera semana.

Lo cierto es que ahora, cuando se conozca ya la versión final del proyecto de solicitud de iniciativa legislativa, el debate se producirá en medio de prejuicios, temores y versiones sesgadas ya instaladas.

Por otro lado, el gobierno parece demorar decisiones que aparentemente ya tiene decididas, y no sabemos por qué. Un ejemplo de ello es el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, una obligación que el Estado Peruano debió cumplir hace mucho tiempo, sin la necesidad de romper relaciones con México.

El mismo sector que empujó a Hugo de Zela a demorar y suspender la entrega del salvoconducto, y que veía a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como de izquierda radical y promotora del comunismo, hoy aplaude esa entrega y la reanudación de relaciones diplomáticas con ese país. Y en medio de esa contradicción, el nuevo canciller peruano ha dicho que Sheinbaum es una mujer guerrera, que trata muy bien a la prensa y que se viste como Keiko Fujimori. Dos almas gemelas, según él, qué sorpresa. Un exceso por donde se le mire y la muestra palpable de la inexperiencia.

A propósito, pueden ocurrir cosas distintas en el mundo, pero en el Perú los mejores cancilleres siempre han sido diplomáticos de carrera. Quizás por eso Torre Tagle es, conjuntamente con Itamaraty, de las mejores cancillerías del continente.

Y en medio de esto, el actual presidente de Essalud desafía al gobierno. Prueba para el principio de autoridad.

Hay mucho trabajo por hacer, adentro y afuera.