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¿Se perdió el factor sorpresa?

“Pueden ocurrir cosas distintas en el mundo, pero en el Perú los mejores cancilleres siempre han sido diplomáticos de carrera”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Es sabido que para los nuevos gobiernos el mejor momento para plantear y aprobar reformas es al inicio de su gestión. Y para ello hay que tener las cosas claras y el apoyo de la ciudadanía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.