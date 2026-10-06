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Seguridad energética y parálisis estatal

“Decir que una adenda es ilícita, inmoral, antitécnica, no competitiva, ineficiente y que deja margen para la corrupción es una falacia”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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