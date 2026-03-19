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Un futuro libre de violencias

“Hay que decir las cosas como son: no podemos hablar de un país que aspira a progresar cuando las calles y las casas siguen siendo un peligro para las mujeres y las niñas”.

    Ada Y. Mejía Navarrete
    Por

    Gerente de Implementación Programática de Plan International

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Marzo, el Mes de la Mujer es una oportunidad para replantearnos el país que se está construyendo para nosotras, con énfasis en las mujeres del mañana. Y es que, a pesar de los esfuerzos constantes desde la sociedad civil, organizaciones y liderazgos genuinamente comprometidos con la igualdad y equidad, aún vivimos en un país donde la seguridad y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres siguen en riesgo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.