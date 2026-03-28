El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Una carrera de fondo

“Cuento mi historia con convicción y alegría, porque busca ser también una invitación a tomar conciencia y a unirse a la lucha contra la enfermedad renal crónica”

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Desde 2006, marzo es el mes internacional del riñón. Su instauración tiene que ver con la creciente conciencia de su importancia". (Foto: Kindel Media / Pexels)
    "Desde 2006, marzo es el mes internacional del riñón. Su instauración tiene que ver con la creciente conciencia de su importancia". (Foto: Kindel Media / Pexels)

    Una mañana de julio de 2019, aquejado por una vesícula que pedía a gritos ser extirpada, desentrañé un misterio que me había acompañado desde el inicio de mis días: tengo un solo riñón. Esta inusual circunstancia, en términos médicos, se conoce como agenesia renal unilateral y se presenta, según diversas estimaciones, en uno de cada 1000 nacimientos. Yo había pasado más de cuatro décadas en la más completa ignorancia, sin señal o malestar alguno que me lo indicara.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.