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Peor que las lluvias

El dengue puede acabar siendo el mayor de los males que acarreará El Meganiño.

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    Sabemos que estamos en la antesala de un fenómeno de El Niño de poder devastador y, en la medida de lo posible, el Estado y la población se están preparando para lidiar con sus consecuencias. Se están tomando precauciones para atenuar los estragos que las lluvias y el calentamiento del mar puedan causar a la infraestructura pública y a actividades económicas como la agricultura y la pesca.

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