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Los ciberdelincuentes no descansan

Ahora se hacen pasar por la Sutrán y el SAT para estafar a sus víctimas.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Foto: Kaspersky)
    (Foto: Kaspersky)

    En su empeño por robar información y dinero a las personas, los ciberdelincuentes innovan permanentemente sus estrategias en el país. La última de ellas es hacerse pasar por entidades estatales que reclaman algún tipo de interacción a los usuarios de las redes, ya sea en sus computadoras personales o sus celulares. Concretamente, en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. Copiando el logotipo de esas instituciones y gracias a bases de datos obtenidas en el mercado negro, envían a sus víctimas mensajes de textos y correos electrónicos en los que exigen el pago de supuestas multas. Mensajes que incluyen enlaces fraudulentos que, al ser abiertos, dejan la puerta abierta para la sustracción de los datos financieros de las víctimas. Le añaden, además, un elemento de urgencia al anuncio –como, por ejemplo, que el plazo para saldar la multa antes de que aumente su costo vence en 72 horas o que el vehículo supuestamente infractor será incautado– para que el destinatario reaccione con precipitación.

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