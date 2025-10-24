Lo de siempre

No han pasado ni cuatro meses desde que el gobierno de Dina Boluarte extendió el Reinfo hasta finales de año –bajo la premisa de que sería la última ampliación– y ya los parlamentarios se aprestan a discutir una nueva prórroga. Hoy, la Comisión de Energía y Minas tiene programada una sesión en cuya agenda se encuentra el predictamen que propone extender el registro hasta el 31 de diciembre del 2026 o, en su defecto, hasta que exista una ley MAPE. Inicialmente, la sesión se iba a llevar a cabo en Caravelí, Arequipa, una provincia azotada por la minería informal e ilegal, en lo que parecía una jugada del titular del grupo, Víctor Cutipa (JPP), para presionar a sus colegas a aprobar la propuesta. Ayer, sin embargo, se anunció que será en Lima.

Hay que decir que el plazo contenido en el predictamen (finales del próximo año) es incluso conservador. Congresistas como Wilson Quispe (JPP) y Guido Bellido (Podemos Perú) han pedido que la prórroga funcione hasta finales del 2028 y 2029, respectivamente, lo que equivaldría a perennizar una herramienta que nació para ser transitoria, pero que, tras cuatro extensiones, va camino a cumplir los 10 años de vigencia.

La excusa para dilatar el Reinfo, por otro lado, es la misma que se usó la vez anterior: que este Congreso no ha aprobado el nuevo marco legal para la minería informal, la ley MAPE. Sin embargo, cabe recordar que la última vez que la Comisión de Energía y Minas discutió una propuesta de este tipo, esta fue acertadamente rechazada por una mayoría que se hizo eco de lo que los especialistas advertían: que se trataba de un Reinfo encubierto. Por lo que la estrategia de las bancadas cercanas a la minería ilegal en el Parlamento parece ser la de forzar al resto de sus colegas a extender el Reinfo o a aprobar una ley MAPE perniciosa. Es decir, o el Reinfo actual o un Reinfo nuevo.

Cabe mencionar, por cierto, que las bancadas que dicen estar en contra de la minería ilegal son corresponsables de lo que viene cocinándose al interior de la Comisión de Energía y Minas, porque ninguna de ellas fue capaz de asumir la presidencia de este grupo de trabajo cuando pudieron hacerlo.

Lo que corresponde es que este Congreso aborde el espinoso asunto de la formalización minera con la responsabilidad que amerita. Lamentablemente, entre quienes buscan perpetuar el estatus quo y quienes entienden que hay que cambiarlo –pero son incapaces de dar un paso al frente–, parece que esto no ocurrirá.