Hemos recorrido, durante estos días calurosos, dos barrios de Lima: La Victoria y Los Naranjos. Se trata de zonas por donde se ha extendido la ciudad y en ellas se levantan viviendas mayoritariamente de gente trabajadora de bajos recursos económicos. Nos preocupa que en ambos barrios discurran numerosas acequias con aguas que no pueden ser más turbias, donde no hay aceras y la pavimentación, obviamente, no existe. Preocupa intensamente que en estos barrios se siga produciendo el grave problema del hacinamiento humano, tan dañino a la salud. H.L.M.