Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Basílica de La Merced
Hoy 24 de setiembre, las celebraciones de la Virgen de la Merced han alcanzado especial significación tanto eclesiástica como militar, pues la Virgen es patrona del Ejército del Perú. A las 10 de la mañana el señor Leguía y su Gabinete Ministerial salieron de Palacio ante elementos militares que abrían calle. Al llegar al centro se dio solemne lectura al Breve Pontificio mediante el cual se erige como basílica esta antigua y querida iglesia limeña. El presidente Leguía fue padrino de la ceremonia y la madrina su señorita hija. H.L.M.

