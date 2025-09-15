Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Centenario de Junín
Resumen de la noticia por IA
1925: Centenario de Junín

1925: Centenario de Junín

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La numerosa comunidad junina radicada en nuestra capital celebró el centenario de la fundación de dicho departamento con un importante almuerzo en el Jardín Progreso. Llegado el momento más importante de la conmemoración, los asistentes escucharon el discurso del poeta y escritor José Gálvez, quien obsequió a la concurrencia una maravillosa narración del pasado, presente y proyecciones del futuro de Junín, resaltando los hechos históricos que dieron motivo para que esa parte de la patria sea considerada altar de la libertad. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC