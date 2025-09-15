1925: Centenario de Junín

La numerosa comunidad junina radicada en nuestra capital celebró el centenario de la fundación de dicho departamento con un importante almuerzo en el Jardín Progreso. Llegado el momento más importante de la conmemoración, los asistentes escucharon el discurso del poeta y escritor José Gálvez, quien obsequió a la concurrencia una maravillosa narración del pasado, presente y proyecciones del futuro de Junín, resaltando los hechos históricos que dieron motivo para que esa parte de la patria sea considerada altar de la libertad. H.L.M.