1925: China despierta

Despierta el más viejo cultor del mundo civilizado y su despertar conmueve los cimientos de la vieja Europa. China despierta asumiendo la responsabilidad de un futuro no lejano, cuya trascendencia se dilatará más allá de sus fronteras, esbozando las formas de una nueva estructura social hecha con fuerzas propias. China quiere retomar el rol que desempeñó en la formación de las civilizaciones. Posee millones de habitantes, inmensas riquezas naturales y todas las ventajas para convertirse en la potencia más respetada del mundo. H.L.M.