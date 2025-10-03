(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Conscripción vial
1925: Conscripción vial

1925: Conscripción vial

Hemos recibido información procedente de Huacho, donde se nos dice que, tanto en esa localidad como en muchas otras de la costa, la Ley de Conscripción Vial ha sido recibida con gran entusiasmo, y quienes están obligados a cumplirla han puesto de inmediato manos a la obra, pues tienen conciencia de lo importante que es enlazar diferentes comunidades que desde tiempos inmemoriales estaban separadas y que ahora contarán con caminos carrozables. Sobre todo son importantes las vías que conduzcan a puertos y caletas, ya que de este modo activan el comercio. H.L.M

