Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Consejo Nacional de Mujeres del Perú
Esta institución celebró el lunes 9 la sesión reglamentaria de comité directivo en el Liceo Grau. Presidió la señora Mercedes Gallagher de Parks y asistieron las señoras Amalia Puga de Losada y Ester Festini de Ramos Ocampo, y las señoritas Luisa Dammert, Elvira García y García, Elvira Rodrigues Lorente. Se trataron diversos asuntos de carácter administrativo y se resolvió convocar próximamente a sesión extraordinaria de comité directivo. La sesión que empezó a las cinco y tres cuartos de la tarde se levantó a las ocho de la noche.

