1925: Desarrollo industrial estabilizará la moneda

Minuciosos datos estadísticos sobre el comercio exterior indican que el valor de las importaciones al Perú no aumenta tanto por el mayor volumen de las mercaderías importadas, sino por la constante alza en su precio. Los países manufactureros son los que desequilibran el cambio internacional, porque obligan a los países no fabricantes a comprar sus artículos a precios cada vez mayores. Es así como, en solo cinco años, se ha aumentado el precio medio de los artículos importados en 25%. El resultado es la constante depreciación de la moneda con el inevitable aumento del costo de vida.