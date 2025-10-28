(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: El archivo de Cristóbal Colón
Se reportó que el alcalde de Sevilla, Antonio Halcón Vinent, se dirigió al banco de España para examinar el archivo de Cristóbal Colón. Fue recibido por el gobernador del banco y presidente del archivo, duque de Veragua. En el archivo había 97 documentos, entre ellos, la cédula de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, disponiendo el viaje de Colón a las Indias. El Gobierno Español desea que el archivo se deposite en Sevilla. Ahora está el Archivo de Indias y la Biblioteca Colombina. Se cree que seguramente esta visita es secundaria a la adquisición del archivo para uso del Estado.

