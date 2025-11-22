1925: El plebiscito vuelve a ser amenazado

Chile lo estorba. No acepta medidas que limpien el territorio de maleantes, ni admite tampoco la obligación de franquear la entrada a la zona en litigio a quienes tienen derecho a voto en el plebiscito y de garantizar la tranquila permanencia en Arica y Tacna a los que residiendo hoy en ese suelo ostentan legítimo título para participar en el comicio que defina la soberanía de nuestras provincias del sur. Después de más de tres meses que el presidente de la comisión plebiscitaria ha observado las cosas de cerca ha llegado al convencimiento de que sin tales medidas, el plebiscito correcto y honrado es imposible.