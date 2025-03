Ha muerto Julio Portal. No podemos sentir mayor dolor. Perdemos a un colega, amigo, hermano. En El Comercio reina un silencio que nada puede romper. El alma de Julio era risueña como su rostro, iluminado siempre por una sonrisa. Hace tres días se sintió mal y fue a la Maison de Santé y ya no salió. Ha muerto serenamente, no podía ser de otra manera, quien solo hizo el bien y jamás el mal. Julio estaba considerado en el Perú y España como uno de los críticos taurinos más importantes del mundo; fue un periodista notable y para nosotros, lo decimos con dolor, inolvidable. H.L.M.