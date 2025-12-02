(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: La fiesta de noviembre
La provincia de Chancay acaba de ofrecer al país una hermosa nota de fervoroso patriotismo. En los anales de su historia no se registra acontecimiento igual al que tuvo por escenario el campo de Atalaya el 27 de noviembre último, celebrando dignamente el aniversario de la gloriosa batalla de Tarapacá y el día de nuestro ejército. Debido al enorme entusiasmo y la múltiple actividad del jefe provincial, realizose por primera vez un simulacro de combate, en el que tomaron parte más de 2.000 movilizables que demostraron su gran adelanto en la instrucción militar que reciben.

