1925: Limando asperezas

La comida ofrecida anoche por el almirante norteamericano Latimer en el crucero Rochester, al ancla en Arica, a los principales personajes que vienen interviniendo en el plebiscito, ha sido muy bien recibida por las delegaciones periodísticas, quienes señalan que servirá mucho para que se conozcan más cercanamente y se limen algunas asperezas que surgieron en un primer momento. El comedor del Rochester lucía galas impresionantes y su excelente orquesta completó un ambiente muy grato del cual pudieron disfrutar todos los asistentes. H.L.M.