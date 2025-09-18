1925: Modesto Molina

Lamentablemente recién hemos tomado conocimiento del fallecimiento del distinguido periodista tacneño Modesto Molina, ocurrido a fines de abril del presente año. Al declararse la guerra con Chile, Molina fue uno de los primeros en ofrecer sus servicios y tuvo a su cargo la dirección y redacción del Boletín de la Guerra, cuyos ardientes artículos, llenos de justicia y equidad, hicieron saber a todos la verdad de los acontecimientos que iban dándose uno detrás de otro. Empapado de información de primera mano, escribió Molina el libro titulado Hojas del Proceso. H.L.M.