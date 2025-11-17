(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Monumento a Grau
1925: Monumento a Grau

1925: Monumento a Grau

El comité de propaganda del Centro Naval, en su labor de impulso a la trascendental y patriótica idea de levantar un nuevo y grandioso monumento al héroe de Angamos, lleva dados ya los siguientes pasos: Se ha dirigido a los señores obispos de la república, encareciéndoles auspiciar la labor que se persigue, en sus diócesis, de que el clero nacional vea con simpatía el plan. Ha encomendado a los señores prefectos la presidencia de los comités de las capitales dé departamentos, esperándose con fundamento un excelente resultado en esas localidades.

