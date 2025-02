La Marina del Perú vive un momento verdaderamente histórico. Nos llega un cable de New London, Connecticut, informando que en los astilleros de la New London Ship and Engine Company se han puesto las quillas de dos submarinos para la armada peruana. La ceremonia fue imponente, plena de emoción, con asistencia de numerosas personas sobre todo del Perú. La señorita María Isabel Leguía, hija del jefe del Estado, fue madrina de uno de los dos submarinos. Todos sabemos el profundo significado de este momento en que renace la escuadra del Perú. H.L.M.