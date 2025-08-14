1925: Pershing cavila

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
1925: Pershing cavilaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Nuestros corresponsales dicen que el general Pershing ha tenido hoy una de las jornadas más duras desde que se iniciaron los trabajos plebiscitarios. Durante toda la mañana y gran parte de la tarde ha estado encerrado en su escritorio sin recibir a nadie. La responsabilidad sobre este asunto de tanta gravedad para el Perú y Chile recae en gran parte sobre él, ya que los comisionados tienen como tarea fundamental proporcionarle todos los elementos de juicio para que él, en última instancia, tome las decisiones. Los presidentes de la delegación peruana y chilena trabajan arduamente. H.L.M.