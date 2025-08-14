1925: Pershing cavila

Nuestros corresponsales dicen que el general Pershing ha tenido hoy una de las jornadas más duras desde que se iniciaron los trabajos plebiscitarios. Durante toda la mañana y gran parte de la tarde ha estado encerrado en su escritorio sin recibir a nadie. La responsabilidad sobre este asunto de tanta gravedad para el Perú y Chile recae en gran parte sobre él, ya que los comisionados tienen como tarea fundamental proporcionarle todos los elementos de juicio para que él, en última instancia, tome las decisiones. Los presidentes de la delegación peruana y chilena trabajan arduamente. H.L.M.