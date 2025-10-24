1925: Por Palacio

En las primeras horas de anoche llegó a Palacio el ministro de Relaciones Exteriores, pasando directamente al despacho presidencial, donde sostuvo una larga conferencia sobre puntos relacionados con el problema internacional del sur, según se cree. Al retirarse, el doctor Elguera fue interrogado por los periodistas, pero manifestó que no tenía nada que comunicar. Antes del almuerzo, celebró el señor Augusto Leguía una conferencia con el presidente del Senado, señor De la Piedra, habiéndose tratado de asuntos políticos parlamentarios de actualidad.