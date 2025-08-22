(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Razonable optimismo
Los corresponsales de diversos países que siguen los acontecimientos del plebiscito sobre Tacna y Arica han comentado que “sienten” que hay motivos para tener un razonable optimismo respecto a que sí será posible llevar adelante la consulta. También se comentan mucho las conversaciones celebradas entre el señor Freyre Santander, el general Pershing y el señor Edwards, presidente de la delegación chilena, dentro de un clima que se supone más sosegado. Un periodista dijo: “Ha comenzado a brillar el sol”. H.L.M.

