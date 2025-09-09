1925: Universidad Bolivariana

Como hemos informado oportunamente a nuestros lectores, se encuentra en Lima el distinguido periodista español José M. de Zuleta, especialmente comisionado por el Gobierno de Panamá para propalar en los países latinoamericanos la idea de fundar en aquel país centroamericano una Universidad Bolivariana solventada económicamente por todas las naciones del continente para conmemorar así el primer centenario del Congreso Panamericano de Panamá, que se reunió en 1823 por iniciativa de Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión. H.L.M.