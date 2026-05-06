1926: Continúa la huelga en el Reino Unido

El populacho continúa obstaculizando el tráfico de ferrocarriles y ómnibus en varios lugares. En el distrito sureste de Londres, la muchedumbre incendió un ómnibus manejado por voluntarios. En Glasgow, la muchedumbre volcó un ómnibus. La policía despejó la calle con un ataque de maza zarandeando a cinco alborotadores. Se retiraron de la circulación todos los tranvías al anochecer. En Edimburgo, un gentío de varios millares de personas tuvo anoche un encuentro con la policía, lanzándole piedras y botellas. Se destruyó la ventana de una tienda y se saquearon dos establecimientos. Cinco policías y cierto número de civiles fueron remitidos al hospital.

El populacho continúa obstaculizando el tráfico de ferrocarriles y ómnibus en varios lugares. En el distrito sureste de Londres, la muchedumbre incendió un ómnibus manejado por voluntarios. En Glasgow, la muchedumbre volcó un ómnibus. La policía despejó la calle con un ataque de maza zarandeando a cinco alborotadores. Se retiraron de la circulación todos los tranvías al anochecer. En Edimburgo, un gentío de varios millares de personas tuvo anoche un encuentro con la policía, lanzándole piedras y botellas. Se destruyó la ventana de una tienda y se saquearon dos establecimientos. Cinco policías y cierto número de civiles fueron remitidos al hospital.