1926: El agua potable

El Ministerio de Fomento señala que, no habiéndose obtenido los efectos que se esperaban de las medidas puestas por la Junta del Agua Potable de Lima para evitar su desperdicio, ocasionado por la mala costumbre de tener los caños permanentemente abiertos, y no habiéndose logrado tampoco conseguir que los propietarios de los inmuebles con caños en malas condiciones hayan procedido a su reparación, ha dispuesto una multa de 5 libras peruanas a los propietarios o conductores de las casas en las que los caños del servicio de agua potable están siempre abiertos o en malas condiciones.