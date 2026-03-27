El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: El plebiscito de Arica y Tacna

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Chile sigue haciendo esfuerzos por estorbar toda solución del problema de Arica y Tacna que no consista en la definitiva detentación de esos territorios ilegalmente ocupados hoy. Hizo imposible el plebiscito, se opuso a cuantas medidas la comisión plebiscitaria consideró necesarias adoptar para que el referendo pudiera realizarse en una atmósfera de tranquilidad y justicia que diera a ambos contendores iguales garantías, y que no convirtiera en una farsa grotesca o en un sangriento drama internacional el proceso de las inscripciones y el acto ulterior de la votación soberana.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.