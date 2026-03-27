1926: El plebiscito de Arica y Tacna

Chile sigue haciendo esfuerzos por estorbar toda solución del problema de Arica y Tacna que no consista en la definitiva detentación de esos territorios ilegalmente ocupados hoy. Hizo imposible el plebiscito, se opuso a cuantas medidas la comisión plebiscitaria consideró necesarias adoptar para que el referendo pudiera realizarse en una atmósfera de tranquilidad y justicia que diera a ambos contendores iguales garantías, y que no convirtiera en una farsa grotesca o en un sangriento drama internacional el proceso de las inscripciones y el acto ulterior de la votación soberana.

Chile sigue haciendo esfuerzos por estorbar toda solución del problema de Arica y Tacna que no consista en la definitiva detentación de esos territorios ilegalmente ocupados hoy. Hizo imposible el plebiscito, se opuso a cuantas medidas la comisión plebiscitaria consideró necesarias adoptar para que el referendo pudiera realizarse en una atmósfera de tranquilidad y justicia que diera a ambos contendores iguales garantías, y que no convirtiera en una farsa grotesca o en un sangriento drama internacional el proceso de las inscripciones y el acto ulterior de la votación soberana.