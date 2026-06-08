1926: Homenaje a Bolognesi

En la tarde de ayer, respecto al programa organizado para conmemorar la gloriosa batalla de Arica, se realizaron diversas ceremonias. El Comité de Acción Patriótica invitó a un desfile, para el que se dio como punto de reunión la Plaza Bolívar. A las 5:30 p.m., se inició el desfile con una gran cantidad de público, entre el que se encontraban los sobrevivientes de Arica, comisiones del ejército y la armada, instituciones patrióticas, obreras, deportivas y escolares. Los manifestantes tomaron la calle de Zárate y siguieron de frente hasta la Plaza de Armas, doblando luego por el girón de La Unión, para llegar a la Plaza Bolognesi.

En la tarde de ayer, respecto al programa organizado para conmemorar la gloriosa batalla de Arica, se realizaron diversas ceremonias. El Comité de Acción Patriótica invitó a un desfile, para el que se dio como punto de reunión la Plaza Bolívar. A las 5:30 p.m., se inició el desfile con una gran cantidad de público, entre el que se encontraban los sobrevivientes de Arica, comisiones del ejército y la armada, instituciones patrióticas, obreras, deportivas y escolares. Los manifestantes tomaron la calle de Zárate y siguieron de frente hasta la Plaza de Armas, doblando luego por el girón de La Unión, para llegar a la Plaza Bolognesi.