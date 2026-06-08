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1926: Homenaje a Bolognesi

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    En la tarde de ayer, respecto al programa organizado para conmemorar la gloriosa batalla de Arica, se realizaron diversas ceremonias. El Comité de Acción Patriótica invitó a un desfile, para el que se dio como punto de reunión la Plaza Bolívar. A las 5:30 p.m., se inició el desfile con una gran cantidad de público, entre el que se encontraban los sobrevivientes de Arica, comisiones del ejército y la armada, instituciones patrióticas, obreras, deportivas y escolares. Los manifestantes tomaron la calle de Zárate y siguieron de frente hasta la Plaza de Armas, doblando luego por el girón de La Unión, para llegar a la Plaza Bolognesi.