1926: Incidentes en el París teatral

Menudean los incidentes entre críticos y autores y actores teatrales. No sabemos si son los nuevos tiempos que con sus imperiosas exigencias de renovación alejan cada vez más a unos de otros. El caso es que cada dos por tres se suscita en los círculos teatrales un pequeño escándalo. Ahora el señor Brisson, hijo y sucesor de la crítica dramática de “Le Temps”, de Adolfo Brisson, está envuelto en otro incidente, muy grave. El señor Francisco Richepin, nieto del académico Jean Richepin e hijo de Mme. Cora Lapareerie y Jacques Richepin, ha tomado a puñetazos al aludido crítico, hiriéndolo en el rostro.