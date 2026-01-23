(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1926: Incidentes en el París teatral
Menudean los incidentes entre críticos y autores y actores teatrales. No sabemos si son los nuevos tiempos que con sus imperiosas exigencias de renovación alejan cada vez más a unos de otros. El caso es que cada dos por tres se suscita en los círculos teatrales un pequeño escándalo. Ahora el señor Brisson, hijo y sucesor de la crítica dramática de “Le Temps”, de Adolfo Brisson, está envuelto en otro incidente, muy grave. El señor Francisco Richepin, nieto del académico Jean Richepin e hijo de Mme. Cora Lapareerie y Jacques Richepin, ha tomado a puñetazos al aludido crítico, hiriéndolo en el rostro.

