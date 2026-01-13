(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1926: Ingreso a San Marcos
Desde la fecha se reciben solicitudes para el ingreso a la universidad en la secretaría del jurado (Facultad de Ciencias) los martes y viernes de 11 a. m. a 12 m. Los aspirantes deberán presentar su solicitud dirigida al presidente del jurado indicando la facultad a la que desean ingresar, certificados completos de haber terminado la instrucción secundaria, partida de nacimiento o partida de bautismo y recibo de tesorería de haber abonado los derechos de examen. Los exámenes comenzarán el 1 de marzo.

