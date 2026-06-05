Resumen

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Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado fuertemente al alza por demanda de mercado offshore y corporativos locales. (Foto: Agencia Andina).
Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado fuertemente al alza por demanda de mercado offshore y corporativos locales. (Foto: Agencia Andina).
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4740, subiendo 640 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,4100, según el Banco Central de Reserva (BCR).

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