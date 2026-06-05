El precio del dólar cerró hoy en S/3,4740, subiendo 640 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,4100, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Cabe precisar que con el paso de las horas, el tipo de cambio puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado fuertemente al alza por demanda de mercado offshore y corporativos locales.

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De esta manera, la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4300 y máximo de S/3,4750. Además, en el mercado se negociaron US$495 millones a un precio promedio de S/3,4538.

Asimismo, el BCR colocó Swaps Cambiarios a la venta por S/200 millones a 3 meses. A nivel global el dólar se mantiene estable. Si bien la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE.UU. e Irán continúa apoyando una confianza cautelosa en el mercado, los precios del petróleo se han mantenido relativamente contenidos en comparación con períodos anteriores de mayor tensión en Oriente Medio. Finalmente, el DXY cotizó en 100.07 (+0,69%).