1926: Las bodas de plata de Telmo Carbajo

Pocos serán en el país los deportistas que pueden decir orgullosos que cumplen 25 años en plena actividad deportiva. Telmo Carbajo, sí. El próximo martes se cumplen 25 años desde que el popular y querido deportista chalaco Telmo Carbajo hizo su aparición como hombre del deporte. Telmo, el ‘abuelito’ como le dicen con cariño todos sus admiradores, va a celebrar el acontecimiento más grande de su vida deportiva: sus bodas de plata, 25 años de constante actividad en el deporte divididos entre el fútbol, el béisbol, el cricket y la natación.

Pocos serán en el país los deportistas que pueden decir orgullosos que cumplen 25 años en plena actividad deportiva. Telmo Carbajo, sí. El próximo martes se cumplen 25 años desde que el popular y querido deportista chalaco Telmo Carbajo hizo su aparición como hombre del deporte. Telmo, el ‘abuelito’ como le dicen con cariño todos sus admiradores, va a celebrar el acontecimiento más grande de su vida deportiva: sus bodas de plata, 25 años de constante actividad en el deporte divididos entre el fútbol, el béisbol, el cricket y la natación.