1926: Las bodas de plata de Telmo Carbajo
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Pocos serán en el país los deportistas que pueden decir orgullosos que cumplen 25 años en plena actividad deportiva. Telmo Carbajo, sí. El próximo martes se cumplen 25 años desde que el popular y querido deportista chalaco Telmo Carbajo hizo su aparición como hombre del deporte. Telmo, el ‘abuelito’ como le dicen con cariño todos sus admiradores, va a celebrar el acontecimiento más grande de su vida deportiva: sus bodas de plata, 25 años de constante actividad en el deporte divididos entre el fútbol, el béisbol, el cricket y la natación.
Seguir temas