Martha Hildebrandt: el significado de “*Denominar como”.

Esta construcción, que se registra frecuentemente en el lenguaje periodístico peruano, no forma parte de la lengua culta formal. El verbo denominar ‘dar un determinado nombre’, además de un objeto directo, puede ir acompañado de un predicativo, el cual no debe introducirse mediante el enlace como. Véase un ejemplo en la página web de Panamericana sobre el actual gobierno: “Varios miembros de la Comisión Permanente lo denominan como «castrochavismo»” (5/10/2019). Véase este otro de Gestión: “El equipo de «Office in trouble» lo denominan como una novela visual” (9/9/2019).