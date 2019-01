A carhuanchos aprendí, por Patricia del Río

La recusación del juez Richard Concepción Carhuancho del Caso Cocteles –referente al financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori– es la última decisión de nuestra justicia que ha vuelto a despertar gran polémica. Tratemos de analizarla sin apasionamientos, aunque nos cueste.



1) La víctima: al juez Concepción Carhuancho se le separó del caso de lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori porque, en declaraciones a RPP, afirmó que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular. ¿Es esto una evidencia de su falta de parcialidad?Discutible. Si bien a ningún ciudadano se le puede recortar la libertad de expresión, quienes están inmersos en un proceso judicial saben que cada una de sus declaraciones puede usarse como excusa para desbaratar un proceso. Sin embargo, una cosa es que haya sido imprudente y otra que sea un juez parcializado. Concepción Carhuancho ha repartido prisiones preventivas a tirios y troyanos al margen de su color político. Más que un juez antifujimorista, es un juez que suele concederle a la fiscalía las medidas que le solicitan para llevar a cabo sus investigaciones.

2) Los villanos: la sala presidida por el juez Octavio Sahuanay es la que decidió por unanimidad recusar al juez Concepción Carhuancho. Si bien la decisión es discutible, ¿estamos ante una resolución que busca salvar a Keiko Fujimori y compañía de las acusaciones que se le imputan? Más allá de los argumentos que se tomarán en cuenta para pedir la nulidad de la decisión, recordemos que fue esta misma sala la que ratificó la decisión de mandar a la cárcel a Keiko Fujimori, durante 36 meses. Es este mismo juez el que en su momento ratificó la prisión preventiva contra los Humala Heredia. Al juez Sahuanay, menos famoso que Concepción Carhuancho, se le conoce por su seriedad, eso no quiere decir que sea infalible pero no se trata de considerarlo un héroe por mantener presa a Keiko Fujimori para semanas después tildarlo de villano por sacar a Concepción Carhuancho.

3) Las consecuencias: los fiscales Pérez y Vela pierden a un juez cuya tendencia es darle la razón a la fiscalía en la etapa de investigación preparatoria. El juez Concepción Carhuancho era el que al final de la investigación fiscal decidiría si se pasaba a juicio oral o no en el Caso Cocteles. Ahora, cuando la fiscalía termine su trabajo, será su reemplazo el que decida si el caso procede. Esto quiere decir que, si la recusación no se revierte, a la ciudadanía y a la fiscalía no les queda más que confiar en el reemplazo de Concepción Carhuancho, que hereda una enorme responsabilidad. José Domingo Pérez tendrá que hilar fino y cuidar su caso, y los jueces a cargo de procesos tan complicados tienen que aprender, aunque sea a cocachos, que en la guerra contra la corrupción, no hay espacio para los concursos de popularidad. Que si se tienen que quedar callados y ahorrarse una opinión para no afectar una lucha que nos está costando tanto, pues eso: que se callen.