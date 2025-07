El poder del agradecimiento en la sociedad

En tiempos donde todo va tan rápido y muchas veces nos olvidamos de mirar al otro, vale la pena preguntarse: ¿cuántas veces agradecemos de verdad? No me refiero solo a decir “gracias” por cortesía, sino a ese acto sincero de reconocer el valor de alguien o algo en nuestras vidas. El agradecimiento, aunque parezca un gesto pequeño, tiene un impacto profundo. No solo mejora nuestra salud emocional y nuestras relaciones, sino que también fortalece los lazos sociales y nos recuerda que no estamos solos. Agradecer es una práctica que transforma, tanto a nivel personal como colectivo.

En lo personal, la evidencia es contundente. Numerosos estudios confirman que la gratitud está estrechamente ligada a una mejor salud mental. Un metaanálisis reciente del 2023 titulado “Los efectos de las intervenciones de gratitud”, elaborado por Geyze Diniz, revela que esta práctica reduce significativamente la ansiedad y la depresión, mientras aumenta el bienestar general. Agradecer significa reconocer lo que tenemos y valorar genuinamente a quienes nos rodean, fortaleciendo vínculos auténticos. Una palabra de gratitud puede reparar relaciones, cerrar heridas o abrir puertas que creíamos cerradas.

Pero el agradecimiento también tiene una dimensión social poderosa. Cuando una comunidad reconoce a quienes contribuyen desde distintos ámbitos, se genera sentido de pertenencia y cohesión. Un ejemplo claro es el Premio Nacional de Cultura 2014, el máximo galardón que otorga el Ministerio de Cultura, entregado a Lucho Quequezana por su aportación a la música peruana. Este reconocimiento no solo destaca su trayectoria, sino que también inspira a nuevas generaciones y fortalece nuestra identidad cultural.

Practicar el agradecimiento es un acto de conciencia y humanidad. Agradecer nos hace mejores personas, pero también mejores sociedades. Porque reconocer lo bueno, tanto en uno mismo como en los demás, es un paso fundamental y necesario hacia un país más empático y solidario.