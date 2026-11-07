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100 noches

Lo realmente importante ha ocurrido mientras Keiko dormía.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La señora Fujimori cumplió este jueves cien días en el poder y, de acuerdo con una tradición un tanto arbitraria (que había ofrecido respetar), presentó un balance de lo que va de su gestión. Particularmente, de sus presuntos logros. El tiempo transcurrido, sin embargo, es poco como para que una administración tenga realmente algo que mostrar y así el número redondo se convierte fundamentalmente en un pretexto para que derrotados y opositores puedan proclamar en tono de fecha solemne lo que venían murmurando desde el 29 de julio: el gobierno “no ha hecho nada”. Es el mismo espíritu que los llevó a querer censurar a algún ministro de manera precoz y negar de plano todas las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Cierto es, no obstante, que la mandataria se ha demorado en siquiera poner en marcha las cosas a las que se comprometió de modo perentorio en su mensaje inaugural. El derribamiento de las antenas que permitían la comunicación de los internos en diversos penales con sus secuaces del exterior – una medida que sin duda debe contarse entre sus méritos – pudo, por ejemplo, haberse hecho antes. Los trabajos de prevención ante la llegada del Niño, por otro lado, lucirán siempre insuficientes cuando el cielo se desplome sobre nosotros y no faltará quien asegure que era posible acelerarlos, pero eso quedará eternamente como una interrogante sin respuesta.

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