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Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)
Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)
Por Zenaida Condori Contreras

Los 20 distritos que se ubican en el Valle del Colca, en Arequipa, han programado una serie de actividades para celebrar la Semana Santa. Cada comunidad tiene una propuesta diferente y particular para cada día de este feriado largo. Habrá procesiones tradicionales, fiestas litúrgicas, expresiones artísticas, ferias gastronómicas y festivales culturales. Todo ello en un valle que tiene uno de los cañones más profundos del mundo, rodeado de paisajes con andenerías milenarias, sitios arqueológicos y la presencia de los cóndores andinos.

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