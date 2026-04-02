Los 20 distritos que se ubican en el Valle del Colca, en Arequipa, han programado una serie de actividades para celebrar la Semana Santa. Cada comunidad tiene una propuesta diferente y particular para cada día de este feriado largo. Habrá procesiones tradicionales, fiestas litúrgicas, expresiones artísticas, ferias gastronómicas y festivales culturales. Todo ello en un valle que tiene uno de los cañones más profundos del mundo, rodeado de paisajes con andenerías milenarias, sitios arqueológicos y la presencia de los cóndores andinos.

Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)

El Valle del Colca se ubica a tres horas de la ciudad de Arequipa. En este feriado esperan recibir 10,000 visitantes entre turistas regionales, nacionales e internacionales. Silvia Farfán, la gerenta de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), la institución que se encarga de gestionar el turismo en la zona, indicó a El Comercio que les ha tomado cinco años recuperarse de la pandemia. “Ya llegamos a las cifras que teníamos en el 2019; ahora esperamos seguir creciendo”, apuntó.

Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)

Actividades

Cada distrito tendrá su propia celebración. En Chachas, luego de la misa y la procesión, toda la comunidad y los visitantes compartirán la clásica mazamorra. En Madrigal decorarán los altares de sus santos con panes, frutas y productos de la zona; también compartirán entre todos los pobladores la tradicional sopa de viernes santos. En Huambo, además de las ceremonias religiosas, harán la feria de lacayote y productos agrícolas.

Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)

En Yanque tendrán una feria artesanal, presentación de danzas y festival gastronómico. En Achoma, luego de las festividades religiosas, harán paseos en caballo y exhibición de artesanías. En Cabanaconde realizan el convido del samachi (bebidas) y el api wasi (mazamorra de maíz). En Caylloma los pobladores realizarán vigilias en velas toda la noche y madrugada. En Sibayo, las familias compartirán los 12 platos y presentarán el paseo de llamas. Así, cada pueblo tiene su propia programación. Los devotos, que son de la misma comunidad, son los encargados de organizar las diversas actividades.

Los distritos, que se encuentran a pocos minutos de distancia unos de otros, cuentan con sus propias iglesias coloniales que fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII. Si bien varias de ellas se afectaron en el sismo de 2016, estas fueron refaccionadas (apuntaladas) para las ceremonias religiosas. En el valle se vive la Semana Santa andina. “Aquí se mantienen las costumbres. Hay comunidades donde sus pobladores usan a diario sus trajes típicos que provienen de los Collaguas y Cabanas (época preincaica). La gente es acogedora. Por ejemplo, en Yanque todos los días reciben a los turistas con el Wititi (baile tradicional del Colca)”, declaró a este medio Silvia Farfán.

De manera paralela a las fiestas litúrgicas, se realizará turismo de aventura. Los visitantes encontrarán rutas de senderismo y trekking, aguas termales naturales y podrán experimentar el turismo vivencial. En el Valle del Colca hay más de 100 hoteles, desde hospedajes económicos hasta hoteles de lujo de cinco estrellas. Se puede ingresar al valle en movilidad propia, transporte de servicio interprovincial que va desde el terminal terrestre de Arequipa y a través de las agencias de turismo.

Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)

El boleto de ingreso está S/5 para niños y S/20 para adultos peruanos. Los turistas latinoamericanos pagan S/40 y los extranjeros S/70. El boleto se puede comprar vía la web: www.colcaperu.gob.pe o también en el mismo valle.