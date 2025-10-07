La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) reiteró su pedido para que se modifique la llamada ‘Ley Seca’, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante 48 horas cuando hay elecciones, luego de que una encuesta de Ipsos revelara que el 64% de los peruanos está de acuerdo con reducir a 21 horas la duración de dicha prohibición.

“La ‘Ley Seca’, tal como está, significará para muchos pequeños negocios una caída de ingresos considerable, que afectará a más de 400 mil familias que dependen de este sustento”, advirtió Mercedes Quiñones, representante de Agremub. “Si no se corrige, en los próximos comicios veremos cierres temporales y pérdidas que no se recuperan al día siguiente”, añadió.

En el Perú, la llamada ‘Ley Seca’ contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones, es la prohibición de vender bebidas alcohólicas entre las 8:00 a.m. del sábado previo a las elecciones y las 8:00 a.m. del lunes siguiente a los comicios.

Bajo esta consideración, el próximo año serían ocho días en los que se aplicaría la ‘Ley Seca’: las Elecciones Generales en abril, la Segunda Vuelta Presidencial en junio, las Regionales y Municipales en octubre y la Segunda Vuelta Regional en noviembre.

De acuerdo con el Centro de Estudios de MYPES Unidas del Perú (MUP), las bebidas alcohólicas representan hasta el 55% de los ingresos de las pequeñas bodegas, y se estima que estos negocios dejarían de recibir más de S/320 millones en ventas, y tendrían pérdidas de más de S/48 millones en utilidades.

El sondeo de Ipsos, publicado el domingo 14 en un medio de circulación nacional, se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre. Fueron encuestados 1.204 hombres y mujeres mayores de edad de todos los niveles socioeconómicos. El estudio reveló variaciones regionales: el apoyo a reducir la Ley Seca alcanza el 67% en Lima y llega a picos de 71% en la zona oriente y 72% en el centro del país.

Para la representante de Agremub, la ‘Ley Seca’ incentiva la informalidad. “Mientras los locales formales cumplimos con el cierre, los vendedores ambulantes y mercados clandestinos continúan ofreciendo alcohol sin control, generando competencia desleal y riesgos sanitarios”, explicó Mercedes Quiñones.

Este martes 7 de octubre se llevará a cabo la sesión de la Comisión de Constitución en el Congreso, donde se debatirá el predictamen de los proyectos de ley 10993/2024-CR y 11275/2024-CR, que propone la “Ley que modifica el artículo 191 y deroga el artículo 351 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para reducir el plazo de prohibición de publicación de encuestas en los procesos electorales y elimina la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas”.