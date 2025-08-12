Este 12 de agosto se celebra el Día del Bodeguero, una oportunidad importante para visibilizar el rol que cumplen los pequeños empresarios, que día a día dinamizan la economía de su localidad. No obstante, quienes dependen de las más de 500 mil bodegas que hay en el Perú atraviesan una encrucijada, marcada por la inseguridad y la incertidumbre.

La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) advierte que la delincuencia se ha convertido en uno de los principales enemigos de las bodegas. En lo que va del año, más de 2.600 bodegas en el país han tenido que cerrar sus puertas tras ser víctimas de robos y extorsiones, bajo las modalidades del “chalequeo”, el préstamo “gota a gota” y el cobro de cupos. Es decir, que parte de los gastos mensuales de estos negocios incluyen el pago de cuotas a delincuentes a cambio de una supuesta seguridad.

Asimismo, la Policía Nacional señala que, hasta mayo de 2025, esta situación es particularmente crítica en algunos distritos, como Lima Cercado, que registra más denuncias por extorción, con un total de 543. En segundo lugar, se ubica San Juan de Lurigancho, con 497 denuncias, seguido de Comas, con 283, y Ate, con 216 casos.

Carla Campos, presidenta de Agremub, resume la situación de forma directa: “La criminalidad ha aumentado muchísimo. Siempre hubo delincuencia, pero nunca como ahora. La situación es crítica”. “Por ejemplo, en Carabayllo, hay cajas municipales que tienen prohibido hacer publicidad puerta a puerta porque son amenazadas”, agregó.

Las amenazas contra estos negocios no solo vienen del crimen organizado. El próximo año, debido a las Elecciones Generales y las Regionales y Municipales, tendremos cuatro semanas en los que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, lo que se conoce como Ley Seca.

Según estimaciones de Agremub, la venta de bebidas alcohólicas representa hasta cerca del 55% de los ingresos de las bodegas. Y de acuerdo con un estudio de Mypes Unidas del Perú, las pérdidas por la Ley Seca durante las elecciones de 2026 podrían superar los S/320 millones, lo que afectaría directamente a más de 400.000 familias que dependen de este sustento. Esta situación se vuelve aún más crítica si se considera que muchas bodegueras operan con RUC 10 y no califican para líneas de crédito o seguros formales.

En este contexto de inseguridad, restricciones legales y exclusión financiera, Agremub lanzará el próximo 15 de agosto un podcast especialmente dirigido a bodegueras y pequeñas empresarias, el cual estará disponible en Facebook y YouTube. Este espacio ofrecerá información útil, experiencias reales y consejos prácticos para fortalecer a los emprendedores en todo el Perú.